FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Über die Hügel und weit weg" - so betitelte Analyst Giovanni Razzoli in Anlehnung an ein englisches Volkslied die Kursreaktion auf die Ziele der Italiener bis 2030. Auch die Ausschüttungspolitik sei bereits eingepreist, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/tih



