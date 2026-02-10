UniCredit Aktie

78,68EUR -0,43EUR -0,54%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

10.02.2026 12:14:58

UniCredit Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Kennziffern des Geldhauses seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Prognosen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78,74 € 		Abst. Kursziel*:
-18,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,66%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

