UniCredit Aktie
|80,01EUR
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|0,68%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,59%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
80,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,76%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
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