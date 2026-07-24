UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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24.07.2026 14:36:06

UniCredit Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79,87 € 		Abst. Kursziel*:
-3,59%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,76%
Analyst Name::
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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