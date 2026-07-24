UniCredit Aktie
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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Quartalszahlen von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Geldhauses seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 und sieht die Aktie als attraktiv bewertet an./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
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Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
79,87 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
80,01 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
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