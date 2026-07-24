UniCredit Aktie

80,01EUR 0,54EUR 0,68%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 14:32:37

UniCredit Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Quartalszahlen von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Geldhauses seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 und sieht die Aktie als attraktiv bewertet an./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
79,87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
80,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten