Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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06.05.2026 16:57:15
Compass (COMP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, May 5, 2026 at 5:00 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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