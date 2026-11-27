Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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27.11.2026 21:09:28
Constellation Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Constellation Energy (NASDAQ:CEG) raised its full-year adjusted operating earnings guidance to $12.50 to $12.80 per share. The company is securing multi-decade power contracts that lock in predictable cash flow far into the 2040s. Three things management said stand out.
Management is shifting the business away from short-term commodity price swings toward long-term agreements. By securing 20-year power purchase commitments with major technology companies, Constellation locks in revenues well above the nuclear Production Tax Credit (PTC), a federal tax incentive for clean power generation.
Constellation Energy is expanding output through nuclear uprates, which are projects that increase power generation capacity at existing facilities. Adding nearly 1,200 megawatts through uprates allows the business to meet surging electricity demand more quickly and at lower cost than by constructing new power plants.
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