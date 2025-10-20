Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Papier unter der Lupe
|
20.10.2025 16:37:47
Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Underperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 16:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 61,74 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 19,02 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 275 001 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 29,9 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
