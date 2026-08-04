CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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04.08.2026 19:20:07
CoreWeave Breaks Into Indonesia With First APAC Data Center
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Nachrichten zu CoreWeave
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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03.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
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03.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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30.07.26
|CoreWeave bows to investor pushback on debt linked to Anthropic contracts (Financial Times)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
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30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)