CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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11.11.2026 17:14:43
CoreWeave Stock Jumps 18% On Launch Of Managed PostgreSQL Service
(RTTNews) - CoreWeave, Inc. (CRWV) surged 18.26 percent, gaining $8.90 to $57.63 on Wednesday, after announcing the general availability of CoreWeave Database, a managed PostgreSQL service integrated into its Kubernetes platform.
The service offers high availability, automated backups, recovery and built-in vector search for AI workloads.
The stock opened at $55.97 and traded between $53.81 and $57.98, compared with the previous close of $48.73. Volume reached 48.04 million shares, above the average of 42.28 million.
The new service allows AI developers to run databases alongside GPU training and inference workloads, reducing cross-cloud latency and operational complexity.
CoreWeave's 52-week trading range is $40.58 to $138.25.
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