Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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04.04.2026 17:15:00
Costco: Is the Opportunity Over?
Costco (NASDAQ: COST) is a club store, meaning its customers pay membership fees to shop at its stores. This changes the retailer's profit equation in a very important way. That's both a positive and a negative when you consider Costco as an investment.Costco's stock fell just shy of 20% in the back half of 2025, hitting a bottom just before the end of the year. That's a big drawdown, but one that is fairly normal for this retailer. Over the past decade, the stock has fallen by 15% or more on multiple occasions. Given that Costco's share price is just 7% below its all-time high, each one of the drawdowns over the past decade was a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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|Costco Wholesale Corp.
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