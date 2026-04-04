Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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04.04.2026 17:15:00

Costco: Is the Opportunity Over?

Costco (NASDAQ: COST) is a club store, meaning its customers pay membership fees to shop at its stores. This changes the retailer's profit equation in a very important way. That's both a positive and a negative when you consider Costco as an investment.Costco's stock fell just shy of 20% in the back half of 2025, hitting a bottom just before the end of the year. That's a big drawdown, but one that is fairly normal for this retailer. Over the past decade, the stock has fallen by 15% or more on multiple occasions. Given that Costco's share price is just 7% below its all-time high, each one of the drawdowns over the past decade was a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 30 800,00 0,59% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 877,60 2,01% Costco Wholesale Corp.

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