AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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27.07.2026 18:25:00

Could AMD Dethrone Nvidia?

If the past few years have taught investors anything, it's that you shouldn't bet against Nvidia (NASDAQ: NVDA). Still, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is creating quite a buzz with a string of wins and advances that pose a direct challenge to the dominance of its rival Nvidia. Can AMD actually dethrone Nvidia as king of AI chips? There are a lot of good things happening with AMD. The company is reportedly finalizing a deal with Anthropic to supply 2 gigawatts of AI computing capacity. AMD may also take an equity stake in Anthropic worth up to $5 billion. Microsoft's Azure has also committed to using AMD's new Helios rack-scale platform. This pairs well with AMD's existing partnerships with OpenAI and Meta Platforms. Lastly, the autonomous driving company Turing is migrating 10% of its AI training workloads from Nvidia to AMD. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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