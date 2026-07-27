AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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27.07.2026 18:25:00
Could AMD Dethrone Nvidia?
If the past few years have taught investors anything, it's that you shouldn't bet against Nvidia (NASDAQ: NVDA). Still, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is creating quite a buzz with a string of wins and advances that pose a direct challenge to the dominance of its rival Nvidia. Can AMD actually dethrone Nvidia as king of AI chips? There are a lot of good things happening with AMD. The company is reportedly finalizing a deal with Anthropic to supply 2 gigawatts of AI computing capacity. AMD may also take an equity stake in Anthropic worth up to $5 billion. Microsoft's Azure has also committed to using AMD's new Helios rack-scale platform. This pairs well with AMD's existing partnerships with OpenAI and Meta Platforms. Lastly, the autonomous driving company Turing is migrating 10% of its AI training workloads from Nvidia to AMD. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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20:04
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16:49
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für AMD auf 730 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt AMD auf 'Outperform' - Ziel 600 Dollar (dpa-AFX)
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22.07.26
|AMD schließt KI-Deal mit Anthropic - Aktie gibt nach (finanzen.at)
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22.07.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.07.26
|AMD to invest up to $5bn in Anthropic in chip deal (Financial Times)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|24.07.26
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|21.07.26
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|Bernstein Research
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|24.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|AMD Outperform
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|21.07.26
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|16.07.26
|AMD Buy
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|24.07.26
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|05.02.25
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