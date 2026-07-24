AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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24.07.2026 09:00:19

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD anlässlich einer KI-bezogenen Investorenkonferenz von 515 auf 640 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte im Bereich KI festigten die klare Führungsposition des Halbleiterkonzerns im Serverbereich, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe die KI-Strategie mit zwei weiteren namhaften Kunden und einem strategischen Fahrplan, der AMD potenziell vor Nvidia positioniere, konkretere Formen angenommen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 539,69 		Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 539,69 		Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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