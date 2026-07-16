AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 515,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 496,64
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Abst. Kursziel*:
3,70%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 500,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,94%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
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KGV*:
-
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