AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere in besonderem Ausmaß von der Stärke im Server-Segment, schrieb Stacy A. Rasgon in einem Ausblick am Dienstag. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen das Potenzial im Segment Grafikprozessoren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz noch nicht hinreichend widerspiegelten./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
$ 600,00
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
$ 503,57
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Abst. Kursziel*:
19,15%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 503,57
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Abst. Kursziel aktuell:
19,15%
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Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
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KGV*:
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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