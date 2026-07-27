AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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27.07.2026 15:29:13

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 700 auf 730 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chipkonzern angehoben, denn das Ergebnis je Aktie könne 2028 den Wert von 30 Dollar erreichen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die am "AI Day" von AMD vorgestellten Details und Erläuterungen zu seiner CPU-Roadmap, seinem Marktanteil und dem Gesamtmarktpotenzial./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 730,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 503,07 		Abst. Kursziel*:
45,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 480,78 		Abst. Kursziel aktuell:
51,84%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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