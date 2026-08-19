AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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19.08.2026 14:00:00
Could AppLovin Actually 10x From Here? The CEO Believes It Can.
In this video, I will cover DLocal and Nu's latest earnings reports and share my thoughts on another strong week for AI stocks, including Nebius (NASDAQ: NBIS) and CoreWeave. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Aug. 18, 2026. The video was published on Aug. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
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11.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.