Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
08.03.2026 23:43:00
Could Oracle Be a Millionaire-Maker Stock?
The generative artificial intelligence (AI) trend has minted plenty of millionaires over the last few years. And so far, most of the best returns for investors have come from the infrastructure side of the opportunity, which focuses on supplying computing power and the hardware that AI software companies need to create and run their large language models (LLMs). Oracle (NYSE: ORCL) operates at the center of this ecosystem. But while its shares nearly quadrupled between late 2022 and September 2025, when they hit an all-time high of $326.90, they then began what has become a steep slide as investors grew more nervous about the company's long-term strategy. Now, they are off by more than 50% from that peak. Could Oracle still be a millionaire-maker stock, or should investors consider jumping ship?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
06.03.26
|Oracle and OpenAI scrap deal to expand flagship Texas data centre (Financial Times)
|
06.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Oracle trennt sich wohl von Tausenden Mitarbeitern - Aktie in Grün (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.03.26
|KI-Sorgen an der Wall Street: So setzt Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|75 400,00
|0,47%
|Oracle Corp.
|129,12
|-2,70%