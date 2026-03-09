Oracle Aktie
|130,40EUR
|-2,30EUR
|-1,73%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 152,96
|
Abst. Kursziel*:
50,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 152,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,37%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
06.03.26
|Oracle and OpenAI scrap deal to expand flagship Texas data centre (Financial Times)
|
06.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Oracle trennt sich wohl von Tausenden Mitarbeitern - Aktie in Grün (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.03.26
|KI-Sorgen an der Wall Street: So setzt Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)