130,40EUR -2,30EUR -1,73%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

09.03.2026 07:57:34

Oracle Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 152,96 		Abst. Kursziel*:
50,37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 152,96 		Abst. Kursziel aktuell:
50,37%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

