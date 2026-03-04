Oracle Aktie

131,26EUR 3,06EUR 2,39%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

04.03.2026 16:52:55

Oracle Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 195 auf 160 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 10. März stehe weiterhin ein Fragezeichen hinter der Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine finanziellen Versprechen mit Blick auf das KI-Infrastruktur-Gemeinschaftsprojekt Stargate zu halten, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 160,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 152,27 		Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 152,78 		Abst. Kursziel aktuell:
4,73%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

