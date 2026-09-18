Credo Technology Group Aktie
WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055
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18.09.2026 19:45:01
Credo Technology Group vs. Sandisk: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As data centers evolve to meet the needs of artificial intelligence, investors are closely weighing the potential of Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) and Sandisk (NASDAQ:SNDK). Which of these hardware players is the better buy for your portfolio?
Credo specializes in high-speed connectivity solutions that enable rapid data transfer in complex networks, while Sandisk is a leader in NAND flash memory storage. Both companies are essential to modern digital infrastructure, but they operate at different scales and valuation levels. This comparison looks at their growth, financial health, and risks to help you decide.
Credo sells high-speed copper and optical interconnect solutions. These components help move data quickly within the world of semiconductor stocks. In its latest annual report, filed for the period ending May 2, 2026, the company highlighted its work with Oracle (NYSE:ORCL) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) to build reliable cable architectures. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as a small number of buyers drive most sales.
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