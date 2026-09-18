Credo Technology Group Aktie

Credo Technology Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 19:45:01

Credo Technology Group vs. Sandisk: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As data centers evolve to meet the needs of artificial intelligence, investors are closely weighing the potential of Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) and Sandisk (NASDAQ:SNDK). Which of these hardware players is the better buy for your portfolio?

Credo specializes in high-speed connectivity solutions that enable rapid data transfer in complex networks, while Sandisk is a leader in NAND flash memory storage. Both companies are essential to modern digital infrastructure, but they operate at different scales and valuation levels. This comparison looks at their growth, financial health, and risks to help you decide.

Credo sells high-speed copper and optical interconnect solutions. These components help move data quickly within the world of semiconductor stocks. In its latest annual report, filed for the period ending May 2, 2026, the company highlighted its work with Oracle (NYSE:ORCL) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) to build reliable cable architectures. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as a small number of buyers drive most sales.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs 175,89 4,54% Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs
Western Digital Corp. 384,10 4,23% Western Digital Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:05 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen