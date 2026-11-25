CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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25.11.2026 05:12:39
CrowdStrike: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 23, 2026, CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) announced a definitive agreement to acquire Zscaler for approximately $43.9 billion. The combination creates a single cybersecurity platform uniting endpoint and network protection across cloud environments. This structural scale expands the company's total addressable market, or overall revenue opportunity, while reinforcing long-term customer retention. Three takeaways from management's comments stand out.
Combining endpoint security, which protects physical devices, with Zscaler's network security expands CrowdStrike's total addressable market, or overall market opportunity, by more than $185 billion. Management expects the transaction to deliver $1 billion in annualized run rate revenue synergies, or ongoing financial benefits, within 30 months following close.
CrowdStrike's Falcon Flex subscription purchase model, which gives customers flexible product access, surpassed $2.8 billion in ending annual recurring revenue (or annualized contract value). Customers converting to Flex generated an average uplift in ending annual recurring revenue of over 40%, accelerating platform consolidation across enterprise accounts.
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