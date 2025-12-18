Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Daimler Buses
|
18.12.2025 13:26:43
Daimler Truck-Aktie verliert trotzdem: De Lijn ordert 500 Elektrobusse
Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.
Zeitweise sinkt die Daimler Truck-Aktie via XETRA um 0,16 Prozent auf 37,58 Euro.
DOW JONES
