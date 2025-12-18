Daimler Aktie

Daimler Buses 18.12.2025 13:26:43

Daimler Truck-Aktie verliert trotzdem: De Lijn ordert 500 Elektrobusse

Daimler Truck-Aktie verliert trotzdem: De Lijn ordert 500 Elektrobusse

Daimler Buses hat einen Auftrag für 500 Elektrobusse von dem flämischen Verkehrsdienstleister De Lijn erhalten.

Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.

Zeitweise sinkt die Daimler Truck-Aktie via XETRA um 0,16 Prozent auf 37,58 Euro.

DOW JONES

