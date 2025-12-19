Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Am Freitag notierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0,40 Prozent höher bei 24 295,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,064 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,014 Prozent tiefer bei 24 196,19 Punkten in den Handel, nach 24 199,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 305,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 153,23 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,007 Prozent nach. Der DAX wies vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 23 162,92 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 23 639,41 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 19 969,86 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 21,33 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 1,87 Prozent auf 44,58 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 35,94 EUR), Bayer (+ 1,64 Prozent auf 35,88 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 359,50 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,95 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Zalando (-2,88 Prozent auf 24,98 EUR), adidas (-1,17 Prozent auf 165,10 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,00 EUR), Daimler Truck (-0,74 Prozent auf 37,43 EUR) und Henkel vz (-0,68 Prozent auf 70,18 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 235,745 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,13 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

