Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktienanalyse
|
16.12.2025 10:22:47
Analyse: Neutral-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 37,82 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130 960 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 7,8 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte schätzungsweise am 19.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15.12.25
|DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|37,82
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.