Analyse: Neutral-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 37,82 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130 960 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 7,8 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte schätzungsweise am 19.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

