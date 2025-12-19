Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent fester bei 24 302,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 114,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 307,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 23 639,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 961,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,87 Prozent auf 44,58 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 35,94 EUR), Bayer (+ 1,64 Prozent auf 35,88 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 359,50 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-2,88 Prozent auf 24,98 EUR), adidas (-1,17 Prozent auf 165,10 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,00 EUR), Daimler Truck (-0,74 Prozent auf 37,43 EUR) und Henkel vz (-0,68 Prozent auf 70,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,745 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at