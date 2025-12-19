adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance 19.12.2025 17:59:07

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent fester bei 24 302,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 114,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 307,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 23 639,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 961,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,87 Prozent auf 44,58 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 35,94 EUR), Bayer (+ 1,64 Prozent auf 35,88 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 359,50 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-2,88 Prozent auf 24,98 EUR), adidas (-1,17 Prozent auf 165,10 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,00 EUR), Daimler Truck (-0,74 Prozent auf 37,43 EUR) und Henkel vz (-0,68 Prozent auf 70,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,745 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten