adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|LUS-DAX-Performance
|
19.12.2025 17:59:07
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus
Am Freitag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,73 Prozent fester bei 24 302,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 114,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 307,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 23 639,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 961,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1,87 Prozent auf 44,58 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 35,94 EUR), Bayer (+ 1,64 Prozent auf 35,88 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 359,50 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-2,88 Prozent auf 24,98 EUR), adidas (-1,17 Prozent auf 165,10 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,00 EUR), Daimler Truck (-0,74 Prozent auf 37,43 EUR) und Henkel vz (-0,68 Prozent auf 70,18 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,745 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Druck bei Adidas und Puma durch Nike-Enttäuschung lässt nach (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Buy für adidas-Aktie nach Warburg Research-Analyse (finanzen.at)