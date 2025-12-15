Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich

Der LUS-DAX gönnte sich am Montag eine Verschnaufpause.

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 24 220,00 Punkten ab.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 168,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 327,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 849,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 15.09.2025, mit 23 729,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der LUS-DAX 20 402,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,32 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,60 Prozent auf 23,69 EUR), Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 35,18 EUR), Fresenius SE (+ 1,98) Prozent auf 48,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,60 Prozent auf 32,10 EUR) und Siemens Energy (+ 1,31 Prozent auf 119,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-2,86 Prozent auf 37,37 EUR), Rheinmetall (-2,63 Prozent auf 1 573,50 EUR), Vonovia SE (-1,98 Prozent auf 23,72 EUR), Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 49,73 EUR) und Bayer (-1,37 Prozent auf 36,00 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 515 510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,054 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at