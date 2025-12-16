Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT
Analysen zu Daimler Truck
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
