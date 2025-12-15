Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag stieg der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,30 Prozent auf 24 259,67 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,460 Prozent auf 24 297,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 186,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 318,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 170,45 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 23 876,55 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 23 748,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 20 405,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,15 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,60 Prozent auf 23,69 EUR), Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 35,18 EUR), Fresenius SE (+ 1,98 Prozent auf 48,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,60 Prozent auf 32,10 EUR) und Siemens Energy (+ 1,31 Prozent auf 119,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Daimler Truck (-2,86 Prozent auf 37,37 EUR), Rheinmetall (-2,63 Prozent auf 1 573,50 EUR), Vonovia SE (-1,98 Prozent auf 23,72 EUR), Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 49,73 EUR) und Bayer (-1,37 Prozent auf 36,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 515 510 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

