LUS-DAX im Blick 19.12.2025 12:27:06

XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX performt am Mittag positiv.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 24 179,50 Punkte.

Bei 24 114,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 264,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 23 315,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Wert von 23 639,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der LUS-DAX bei 19 961,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21,12 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 222,80 EUR), RWE (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 35,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 554,60 EUR) und BMW (+ 0,60 Prozent auf 93,62 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 85,75 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 32,40 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 219,10 EUR) und Daimler Truck (-0,77 Prozent auf 37,42 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 188 502 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,745 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent bei der BASF-Aktie an.

