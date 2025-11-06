Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
06.11.2025 23:43:33
DARZALEX FASPRO® is the first and only treatment approved by the U.S. FDA for patients with high-risk smoldering multiple myeloma
Phase 3 AQUILA study showed DARZALEX FASPRO® significantly reduced the risk of progression to active multiple myeloma or death by 51 percent compared to active monitoring Landmark approval supports earlier intervention and disease interception of multiple myeloma for the first timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Johnson & Johnsonmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Johnson & Johnson
|161,62
|-0,33%
|Johnson & Johnson Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 630,00
|-1,32%
