DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62,50 EUR wert. Bei einem Henkel vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,600 Henkel vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 72,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 28,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at