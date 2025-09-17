Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Frühes Investment 17.09.2025 10:04:17

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Henkel vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62,50 EUR wert. Bei einem Henkel vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,600 Henkel vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 72,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 28,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Henkel AG

10.09.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
29.08.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
15.08.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

