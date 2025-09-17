Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Frühes Investment
|
17.09.2025 10:04:17
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 62,50 EUR wert. Bei einem Henkel vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,600 Henkel vz-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2025 auf 72,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,35 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 28,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
16.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
15.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.09.25
|Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.at)
|
10.09.25
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|72,54
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed mit Zinsentscheid am Abend: ATX zeigt sich an ruhigem Handelstag etwas höher -- DAX nach Kursrutsch mit Gegenbewegung -- Asiens Börsen uneinheitlich
In Wien verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.