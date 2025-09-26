NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzerholung bei dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern verlaufe wohl schleppender als gedacht, schrieb Celine Pannuti am Freitag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November./rob/ag/tih



