Henkel vz. Aktie
|68,96EUR
|0,02EUR
|0,03%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
26.09.2025 14:23:43
Henkel vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzerholung bei dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern verlaufe wohl schleppender als gedacht, schrieb Celine Pannuti am Freitag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69,00 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
