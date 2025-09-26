Henkel vz. Aktie

68,96EUR 0,02EUR 0,03%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

26.09.2025 14:23:43

Henkel vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzerholung bei dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern verlaufe wohl schleppender als gedacht, schrieb Celine Pannuti am Freitag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,00 € 		Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

