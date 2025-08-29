Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

29.08.2025 08:41:34

Henkel vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina stehe vor der Tür, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Halbjahreszahlen. Diese seien ordentlich ausgefallen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,18 € 		Abst. Kursziel*:
31,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,54%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

