Henkel vz. Aktie
|69,50EUR
|-0,60EUR
|-0,86%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte schwache Umsätze ausweisen, insbesondere im Bereich Consumer Brands, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, um dem sich verschlechternden Umfeld im dritten Quartal Rechnung zu tragen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,02 €
|
Abst. Kursziel*:
34,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,25%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
07.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|69,50
|-0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.