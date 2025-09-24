Henkel vz. Aktie
|68,94EUR
|-0,40EUR
|-0,58%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an insgesamt schwächere Trends an. Die Papiere der Düsseldorfer seien aber im Branchenvergleich attraktiver bewertet./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,40 €
|
Abst. Kursziel*:
13,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:54
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
23.09.25
|Freundlicher Handel: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.09.25
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.08.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|69,04
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)