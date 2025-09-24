Henkel vz. Aktie

68,94EUR -0,40EUR -0,58%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

24.09.2025 09:04:11

Henkel vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 81 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an insgesamt schwächere Trends an. Die Papiere der Düsseldorfer seien aber im Branchenvergleich attraktiver bewertet./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69,40 € 		Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:04 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:20 Henkel vz. Neutral UBS AG
17.09.25 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
29.08.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
