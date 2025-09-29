Henkel vz. Aktie

68,94EUR 0,12EUR 0,17%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
29.09.2025 13:39:01

Henkel vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,92 € 		Abst. Kursziel*:
14,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
Analyst Name::
Patrick Folan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:39 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
13:35 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
Henkel KGaA Vz. 68,76 -0,09%

Henkel KGaA Vz. 68,76 -0,09% Henkel KGaA Vz.

