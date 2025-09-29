Henkel vz. Aktie
|68,94EUR
|0,12EUR
|0,17%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
29.09.2025 13:39:01
Henkel vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68,92 €
|
Abst. Kursziel*:
14,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,59%
|
Analyst Name::
Patrick Folan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
14:28
|Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.09.25
|Overweight für Henkel vz-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
26.09.25
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Sell für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
24.09.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|68,76
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:47
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:44
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|13:35
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|13:34
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13:33
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|13:33
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:33
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|pbb Buy
|Warburg Research
|09:30
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|09:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|09:29
|Kering Neutral
|UBS AG
|09:29
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:29
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|09:12
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:00
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:42
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:24
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:22
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:21
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:13
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:06
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets