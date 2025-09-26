Henkel vz. Aktie
|68,98EUR
|0,04EUR
|0,06%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,80%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
68,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
24.09.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
23.09.25
|Freundlicher Handel: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)