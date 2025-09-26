Henkel vz. Aktie

68,98EUR 0,04EUR 0,06%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

26.09.2025 10:58:02

Henkel vz Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
69,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,80%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
68,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

