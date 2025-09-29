Henkel vz. Aktie
|68,88EUR
|0,06EUR
|0,09%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85,88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68,92 €
|
Abst. Kursziel*:
24,61%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,68%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
14:28
|Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.09.25
|Overweight für Henkel vz-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
26.09.25
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Sell für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
24.09.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)