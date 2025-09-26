Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nas
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,92 €
|
Abst. Kursziel*:
13,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,34%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
