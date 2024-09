DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infineon-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Infineon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Infineon-Anteile an diesem Tag 37,34 EUR wert. Bei einem Infineon-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 267,809 Infineon-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.09.2024 7 987,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,13 Prozent.

Alle Infineon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,69 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at