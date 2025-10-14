Hannover Rück Aktie

Hannover Rück

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Bewertung im Blick 14.10.2025

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Hannover Rück-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den goldenen Jahren 2023/2024, bleibe aber voraussichtlich auf einem attraktiven Niveau, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Hannoveraner hätten unter anderem mit einer konservativen Bilanzpolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 15:18 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 261,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42 080 Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 261,60 0,62% Hannover Rück

