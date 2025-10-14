Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Hannover Rück-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den goldenen Jahren 2023/2024, bleibe aber voraussichtlich auf einem attraktiven Niveau, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Hannoveraner hätten unter anderem mit einer konservativen Bilanzpolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 15:18 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 261,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42 080 Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

