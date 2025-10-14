Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Bewertung im Blick
|
14.10.2025 15:34:48
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Hannover Rück-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den goldenen Jahren 2023/2024, bleibe aber voraussichtlich auf einem attraktiven Niveau, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Hannoveraner hätten unter anderem mit einer konservativen Bilanzpolitik die Voraussetzung dafür geschaffen, auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld den Gewinn weiter steigern zu können.
Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Um 15:18 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 261,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42 080 Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro (dpa-AFX)
|
13.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
13.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
10.10.25
|Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)
|
10.10.25
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|14:44
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:44
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:44
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|261,60
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Wall Street startet schwächer -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägen Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag mit Abgaben. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.