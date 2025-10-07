Hannover Rück Aktie
|267,60EUR
|1,60EUR
|0,60%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der überraschenden Änderung der Dividendenpolitik habe er seine Schätzungen für die Kapitalerträge angehoben, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem erhöhte er aufgrund geringerer Katastrophenschäden seine Ergebnisprognosen. Im sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversichererbranche seien die Hannoveraner am besten positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
266,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
267,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,79%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 350 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.25
|DAX aktuell: DAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
06.10.25
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|267,60
|0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets