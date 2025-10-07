Hannover Rück Aktie

267,60EUR 1,60EUR 0,60%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
07.10.2025 07:32:48

Hannover Rück Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der überraschenden Änderung der Dividendenpolitik habe er seine Schätzungen für die Kapitalerträge angehoben, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem erhöhte er aufgrund geringerer Katastrophenschäden seine Ergebnisprognosen. Im sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversichererbranche seien die Hannoveraner am besten positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
266,00 € 		Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
267,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,79%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

