Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
13.10.2025 19:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
