DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verdienen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,48 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,899 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 275,60 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 26.03.2024 auf 73,45 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,76 Prozent angewachsen.

Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at