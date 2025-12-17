Mercedes-Benz Group Aktie
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 49,14 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,349 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 1 231,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,53 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,17 Prozent.
Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 58,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
