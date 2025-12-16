adidas Aktie
Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag
Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 5 733,57 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,888 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent höher bei 5 755,82 Punkten, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 757,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 731,64 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 693,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 5 372,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der Euro STOXX 50 4 947,03 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,59 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,89 Prozent auf 70,26 EUR), BASF (+ 1,85 Prozent auf 45,07 EUR), adidas (+ 0,87 Prozent auf 167,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,85 Prozent auf 61,47 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,67 Prozent auf 1 500,00 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 191,92 EUR), Eni (-1,25 Prozent auf 15,81 EUR), SAP SE (-1,03 Prozent auf 207,50 EUR) und Infineon (-0,52 Prozent auf 35,67 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 071 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
