Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent fester bei 5 758,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,889 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 724,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 720,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 724,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 763,21 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 693,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 440,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 4 967,95 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,10 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 1,72 Prozent auf 8,87 EUR), Deutsche Bank (+ 1,60 Prozent auf 32,10 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,55 Prozent auf 5,77 EUR), UniCredit (+ 1,49 Prozent auf 68,96 EUR) und Siemens Energy (+ 1,31 Prozent auf 119,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,63 Prozent auf 1 573,50 EUR), Bayer (-1,37 Prozent auf 36,00 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 44,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 60,95 EUR) und Infineon (-1,20 Prozent auf 35,86 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 044 457 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358,647 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent, die höchste im Index.
