Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag fester

Am Mittag halten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,16 Prozent auf 5 727,00 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,911 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent fester bei 5 735,21 Punkten, nach 5 717,83 Punkten am Vortag.

Bei 5 724,37 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 745,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,050 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 640,94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 5 369,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 942,58 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,45 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 1 531,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 121,15 EUR), Eni (+ 1,17 Prozent auf 15,79 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,02 Prozent auf 5,85 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,97 Prozent auf 32,12 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,87 Prozent auf 104,70 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 166,45 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 93,28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,99 Prozent auf 59,93 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 814 383 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 360,857 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at