Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,71 Prozent stärker bei 5 761,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,889 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 724,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 720,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 763,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 724,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 5 693,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 440,40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 967,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 17,15 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,72 Prozent auf 5,78 EUR), Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 32,09 EUR), UniCredit (+ 1,49 Prozent auf 68,96 EUR), Enel (+ 1,45 Prozent auf 8,84 EUR) und Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 196,56 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 584,00 EUR), BASF (-1,49 Prozent auf 44,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 61,19 EUR), adidas (-0,72 Prozent auf 166,30 EUR) und Infineon (-0,70 Prozent auf 36,04 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 348 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at