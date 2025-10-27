DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 169,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Merck-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,592 Merck-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (115,05 EUR), wäre die Investition nun 68,06 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 50,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

