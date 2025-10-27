Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Investmentbeispiel
|
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 169,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Merck-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,592 Merck-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (115,05 EUR), wäre die Investition nun 68,06 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,94 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 50,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.10.25
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.25